Situație incredibilă, luni dimineață, pe Aeroportul Otopeni, unde sute de pasageri s-a înghesuit la Terminalul Sosiri, fără a respecta distanța de siguranță impusă în contextul pandemiei de coronavirus. Imaginile au fost publicate pe Facebook de pilotul Mihai Sturzu.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Otopeni, Valentin Iordache, a declarat că pasagerii care s-au întors cu două zboruri de la Londra și unul de la Sheffield, oricum nu respectaseră distanța necesară în timpul zborului, în avion fiind nevoiți să stea unul lângă altul.

”Vorbim de un număr estimat de noi la circa 400 de pasageri care au sosit într-un interval de circa o oră. Așa cum se vede în imagini, ei așteaptă să depună declarațiile pe proprie răspundere, urmând ca apoi să treacă prin termoscaner și prin controlul de frontieră. În această zonă ca, de altfel, în tot aeroportul, înainte de zona de control de frontieră, sunt amplasate sitckere pe pardoseală, sunt amplasate afișe, se fac permanent anunțuri audio pentru ca pasagerii să respecte cerința de separare de minim doi metri, astfel încât să nu apară o situație de infectare între ei. Acești pasageri au fost în avion timp de mai multe ore, împreună, ulterior au mers cu un autobuz până la termina, tot împreună, deci distanța dintre ei a fost chiar mai mică decât ceea ce se vede în imagini.

În avion nu puteau să păstreze o distanță suficientă unul față de celălalt. În aeroport puteau să o păstreze dacă respectau cerința de distanțare socială, dacă respectau măsurile de pe afișele care sunt puse acolo. Avem inclusiv agenți care sunt în zona respectivă și le indică să păstreze distanța. Agenții care sunt în zonele respective sunt niște inspectori de terminal, pot cel mult să le spună să păstreze distanța pentru că autoritatea nu este în mâna aeroportului.

Aeroportul nu are nicio autoritate de a impune sau a sancționa pe cineva care nu respectă o cerință foarte strictă. În al doilea rând, chiar nu există, după știința mea, o sancțiune asupra faptului că acești oameni nu respectă distanța”, a declarat Valentin Iordache.

Acesta a susținut că dacă ar fi vrut, pasagerii ar fi avut cum să formeze o coadă astfel încât să păstreze între ei o distanță de cle puțin doi metri.

”Dacă ar fi dorit să păstreze distanța, ar fi putut să o păstreze, cu atât mai mult cu cât exista posibilitatea ca această coadă să se lungească și mai mult, pe scări și pe tot fluxul de sosire, dacă dânșiii ar fi dorit să păstreze distanța.

Din păcate, acești pasageri au ales să vină cât mai repede în țară, chiar dacă știau că intră după aceea în izolare. Au vrut să treacă cât mai repede pe la punctul de control.

Este spațiu suficient ca toți pasagerii să păstreze distanța. A fost o situație punctuală în care trei zboruri ale unei companii low cost au venit, practic, simultan. Pasagerii s-au grăbit să treacă fără să respecte cerința de separare socială și fără să asculte anunțurile care se făceau”, mai spus Valentin Iordache.

