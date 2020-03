Purtătorul de cuvânt al Bisericii Catolice: Credința merge împreună cu rațiunea, vom lua toate măsurile care se impun. Să ne păstrăm calmul, să ne spălăm pe mâini și să nu ne spălăm pe creier (VIDEO)

Autoritățile române au anunțat, miercuri, restricționarea activităților culturale, științifice, religioase, sportive și de divertisment în spații închise cu participarea a peste 100 de persoane, până la 31 martie.

Francisc Doboș, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Bucureşti Francisc Doboş, a declarat, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că Biserica Romano-Catolică va respecta aceste măsuri, iar credincioșilor li se va recomanda să urmărească online slujbele.

„Ne vom adapta în funcție de situație, viața oamenilor este cea mai importantă și mântuirea lor, evident, dar nu punem mântuirea și viața de aici și sănătatea de pe pământ, una împotriva celeilalte. Credința merge împreună cu rațiunea, de aceea vom lua toate măsurile care se impun.

În foarte multe dintre bisericile noastre, nu doar în zona de sud a României, dar și prin Moldova, pe unde sunt romano-catolici, este prevăzută deja transmisia Sfintelor Liturghii online pentru cei care se tem sau pentru a evita răspândirea. Evident, nu este același lucru a merge la biserică sau a asculta Sfânta Liturghie acasă, dar mai ales pe cei în vârstă îi invităm, din prudență, să urmărească Sfânta Liturghie online. Evident că vom informa în aceste zile credincioșii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice .

În acest context, Francisc Doboș a făcut apel la români să se roage ca frica să nu le controleze viața.

”Credincioșii să se roage, nu ca să scape de frică, pentru că nu scăpăm de frică, dar ca frica să nu ne gestioneze viața noastră, să nu ne blocheze activitatea - adică să intrăm în panică și să scoatem partea aceea impulsivă sau animalică din noi și să trăim pe spinarea celorlalți.

Avem nevoie să ne păstrăm calmul, să ne spălăm pe mâini și să nu ne spălăm pe creier. Avem responsabilitate pentru toți semenii noștri, să stăm acasă, să avem grijă de noi. Vom adopta toate măsurile care se vor impune.

E o provocare, o provocare la rațiune, la umanitate. Acum este momentul în care putem să dăm dovadă de umanitate folosind rațiunea, și de credință profundă”, a mai spus Francisc Doboș.

