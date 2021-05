Purtătorul de cuvânt al Poliției Române, despre explozia mașinii din Arad: Nu eliminăm nicio pistă. Cei mai buni specialiști au fost trimiși acolo. Sunt cei care au rezolvat cazul omorului din Giurgiu, cu femeia incendiată în valiză (VIDEO)

Cei mai buni specialiști din cadrul Poliției Române au fost trimiși la Arad să investigheze cazul exploziei mașinii din parcarea unui supermarket, explozie în urma căreia și-a pierdut viața un om de afaceri în vârstă de 67 de ani. Purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan, a declarat sâmbătă, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin, că specialiștii trimiși la Arad sunt cei care s-au ocupat și de cazul femeii ucise și incendiate în Giurgiu, la finalul anului trecut.

„La fața locului se află cei mai buni specialiști din cadrul Poliției Române. Vorbim aici de o decizie a conducerii Poliției Române de a trimite la fața locului ofițeri din cadrul Direcției de Investigații Criminale, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Institutului Național de Criminalistică și din cadrul Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Au fost ridicate mai multe imagini de pe camerele de supraveghere, au fost audiate persoane. Avem un cerc de persoane bănuite în cauză și toate activitățile se desfășoară sub coordonarea unui procuror de caz. Cauza a fost preluată de Parchetul General, așadar un procuror din cadrul Parchetului General coordonează toate aceste activități. Colegii mei criminaliști au ridicat și ridică în continuare probe de la fața locului pentru a fi duse în laborator, a fi expertizate și a vedea exact despre ce substanțe este vorba și ce anume a fost folosit în cadrul acestui tragic eveniment”.

