Purtătorul de cuvânt al Prefecturii Capitalei: Incidența în București este de 3,05 la mia de locuitori. Activitatea unităților școlare, a localurilor și sălilor de jocuri a fost reglementată

Purtătorul de cuvânt al Prefecturii Capitalei, Stancu-Țipișcă Mariana, a susținut o conferință de presă după ședința CMBSU pentru stabilirea restricțiilor care se impun odată cu cresterea ratei de incidență peste 3 la 1000 de locuitori.

"În cadrul ședinței extraordinare s-a constatat incidența la nivelul municipiului București de 3,05 la mia de locuitori. S-au reglementat activitățile pentru instituțiile de învățământ pentru unitățile școlare și activitatea din cafenele, săli de spectacole din domeniul cultural și din baruri, discoteci și din sălile de jocuri.

Începând cu data de 8 martie, ora 00:00 este permisă participarea în unitățile de învățământ și în unitățile școlare a tuturor preșcolarilor și a elevilor din primele clase, dar și celor anii terminali și ne referim la clasa a VIII-a, a XII-a, a XIII-a și la cei din școlile postliceale și profesionale. Este permisă activitatea de simulare a examenelor naționale, activitățile remediale și simulările și evaluare națională se va ține fizic...A fost reglementată activitatea din restaurante, a operatorilor economici care prepară și comercializează produse, mâncare, băuturi alcoolice și nealcoolice, este interzisă activitatea aceasta în interior. Este permisă doar la exterior, atunci când la exterior este amenajată o terasă cu un acoperiș, un tavan și un singur perete, cu păstrarea distanței de 2 metri între mese și evident participarea a șase persoane la masă, dacă sunt din familii diferite. Activitatea în cluburi, discoteci este interzisă. Activitatea celor licențiați în jocurile de noroc este interzisă cu o singură excepție, sunt acceptate vânzările de bilete LOTO pentru că este pur și simplu o activitate de retail, unde contactul este minim, nu se expune persoana respectivă la un pericol foarte mare.Activitatea instituțiilor de cultură: cinematografe, concerte cu publicul este închisă. Pregătirea actorilor, a filmelor, a pieselor de teatru este permisă, doar activitatea cu publicul este interzisă...Restricțiile au fost stabilite pentru o perioadă de 14 zile cu luare în calcul ca în funcție de comunicările DSU se pot pot dispune oricare alte măsuri și situația poate fie luată în fiecare zi de vineri pentru instituțiile de învățământ", a declarat purtătorul de cuvânt.

