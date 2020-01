Purtătorul de cuvânt al Spitalului ”Grigore Alexandrescu” a declarat, marți, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că la unitatea medicală s-au prezentat 18 elevi de la Școala 133 din Capitală, iar diagnosticul a fost de intoxicație prin expunere accidentală la insecticide și dezinfectante.

”La noi s-au prezentat 18 copii până acum. Diagnosticul a fost de intoxicație prin expunere accidentală la insecticide și dezinfectante. Ei au acuzat cefalee și greață, dar în momentul prezentării la spital starea lor a fost satisfăcătoare, fără alte complicații. Mai mult de jumătate dintre ei au plecat acasă. Tuturor li s-au luat analize și nu a ieșit nimic modificat la analizele lor până acum. Doar cinci au rămas internați din cei 18”, a declarat Raluca Alexandru.

Întrebată dacă cei cinci care au rămas internați prezintă simptome mai grave, purtătorul de cuvânt al unității medicale a răspuns: „Nu neapărat. Poate și o stare de panică și probabil că acuză în continuare greață, vărsături și pe starea de stres”.

”Intoxicația este prin expunere din aer. Analizele lor nu sunt modificate. Nu avem nimic decât ceea ce declară ei, (...) fiind mai mulți care au acuzat aceleași simptome, că a fost ceva în aer care a determinat această evoluție ulterioară. (...) Dacă nu mai sunt expuși la acele substanțe, în mod normal nu ar trebui să mai apară nimic pentru că ei au ieșit din mediu”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Spitalului ”Grigore Alexandrescu”.

23 de elevi ai Şcolii nr. 133 din Capitală au fost transportați la spital după ce au început să se simtă rău, în urma unei dezinsecții care a fost fpcută la unitatea de învățământ.

În acest context, Ministerul Sănătății a anunțat suspendarea cursurilor pentru 72 de ore la Școala 133.

De asemenea, reprezentanții Primăriei Sectorului 4 au transmis că dezinfecţia a fost făcută cu substanțe omologate.

