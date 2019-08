Mihaela Porime, purtătorul de cuvânt DIICOT, a anunțat că Gheorghe Dincă, criminalul din Carcal, a recunoscut că a abandonat un sac, care conținea oase arse și cenușă.

EA ESTE CEA MAI SEXY FEMEIE DIN ARMATĂ! I-A INNEBUNIT PE TO ȚI ȘI ACUM S-A DEZBRĂCAT PENTRU PREȘEDINTE! (GALERIE FOTO)



„Acesta a indicat că a abandonat un sac care conținea un sac de oase arse și cenușă. Aceasta trebuia să fie cernuită pentru a vedea ce resturi mai sunt acolo”, a spus Mihaela Porime.

LACRIMI AMARE Î N SHOWBIZ! BIATA, RONA HARTNER! AU DESCHIS TESTAMENTUL! DIN PĂCATE E ADEVĂRAT! AU FOST ULTIMELE IMAGINI



Purtătorul de cuvânt al DIICOT a explicat că, totuși, doar testele de laborator vor dovedi dacă trupul găsit în pădurea de lângă Caracal este sau nu al Luizei.

S-A TERMINAT! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL DUREROS! VIOREL LIS ȘI-A DAT OCHII PESTE CAP: ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’



„Din declarația sa așa reiese. Așa a declarat, că este trupul Luizei. Până nu avem testele de laborator nu ne putem pronunța”, a spus Mihaela Porime.

Întrebată ce l-a determinat pe criminal să-și detalieze faptele, Mihaela Porime a explicat că acesta pur și simplu „a revenit cu noi precizări”.

Oficialul DIICOT a relatat că, în prezent, probele au fost colectate și duse spre expertizare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.