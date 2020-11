Premierul Ludovic Orban a declarat luni, la finalul videoconferinței cu comitetele județene pentru situații de urgență și prefecții, că CNSU va analiza propunerea de introducere a portului măștii de protecție în toate județele în care rata incidenței cazurilor de COVID-19 este mai mare de 1,5 la mia de locuitori.

”CNSU va analiza propunerea de introducere a portului măștii și în spațiile deschise pentru toate județele în care se depășește rata de infectare de 1,5 la mie. Asta va fi o propunere din partea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, ea trebuie transpusă în Hotărârea de Guvern. (...) Cel mai probabil, joi, vom adoptat modificarea la Hotărârea de Guvern privind starea de alertă. (..) Portul măștii reprezintă una din cele mai eficiente măsuri de protecție împotriva virusului și considerăm că deja de la 1,5 la mie trebuie sa impunem această măsură pentru a reduce răspândirea virusului”, a spus Ludovic Orban.

Totodată, șeful Guvernului a vorbit despre mai multe măsuri pe care le-a discutat cu oficialii locali.

„Am făcut o evaluare și am transmis câteva mesaje foarte simple. Întărirea activității Direcțiilor de Sănătate Publică, în special în ceea ce privește pregătirea de noi paturi în secțiile de ATI, cât și în ceea ce privește activitatea de realizare a ancheteleor epidemiologice.

De asemenea, o mai bună organizare a interacțiuni cu publicul la nivelul DSP-urilor. Luarea mai fermă a deciziilor legate de instituirea carantinei în localitățile cu o depășire semnificativă a indicelui de 3 la mie.

Am discutat de implementarea unor măsuri pe care deja le-am hotărât: prelungirea stării de alertă, accentul pus pe telemuncă sau munca la domiciliu, pentru a reduce aglomerația din transportul public. Am solictat prefecților să discute cu agenții economici ca să asigure decalarea programului. Acest lucru se poate realiza prin ce am hotărât deja prin instituirea programului de lucru diferențiat pentru diferite categorii de angajați.

Am solicitat în mod expres Poliției de circulație să intensifice controalele pe transportul intrajudețean și interjudețean, unde avem semnale că nu se respectă regulile de către anumite firme”, a mai spus Ludovic Orban.

Întrebat dacă se va restricționa circulația persoanelor în timpul nopții în anumite zone, Ludovic Orban a răspuns: ”În cadrul deciziei de carantinare, există posibilitatea ca în interiorul localității să se instituie această măsură. Procedura este la propunerea DSP și a Comitetului Județean”.

De asemenea, întrebat dacă printre măsurile avute în vedere de autorități se numără și închiderea mall-urilor, premierul a precizat: „Nu sunt un pericol, si angajații și clienții poartă mască. Nu am luat în calcul închiderea lor”.

