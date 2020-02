Queen Hind, nava răsturnată în Portul Midia pe când avea circa 14.600 de oi la bord, a fost readusă cu succes la cheu de Grup Servicii Petroliere, iar epava este acum asigurată.

„Echipele GSP au finalizat cu succes ranfluarea Queen Hind. Operațiunea este unică, din datele noastre, în regiunea Mării Negre. Nava este stabilizată la cheu. Ne bucurăm că am restabilit normalitatea în Portul Midia, după un efort uman și tehnic neîntrerupt”, a specificat Gabriel Comănescu, președintele Grup Servicii Petroliere.

Peste 100 de angajați și colaboratori GSP au lucrat non-stop la acest proiect. Echipa de 20 de scafandri a lucrat chiar și în patru ture.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

„GSP a alocat toate resursele necesare acestui proiect. Suntem conștienți, pe deplin, de caracterul de urgență al lucrării. Am lucrat repede și bine. Fără incidente de siguranță sau de mediu”, a mai declarat reprezentantul GSP.

Compania GSP a mobilizat, pentru operațiunea de ranfluare, cea mai mare macara maritimă din bazinul Mării Negre, GSP Neptun. Specialiștii noștri au folosit barje pentru stabilizarea Queen Hind.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

„Nu a fost o operațiune ușoară. Am readus pe linia de plutire o navă cu o lungime comparabilă cu un teren de fotbal. Vorbim despre o operațiune desosebit de complexă, pe care GSP a reușit să o finalizeze, fără incidente, într-un timp record, raportat la alte proiecte similiare”, a subliniat președintele GSP.

Compania GSP demarează faza doi a planului agreat cu partenerii noștri de la Portul Constanța. Misiunea de a elibera Queen Hind de încărcătura biologică, în condiții de siguranță atât pentru personalul implicat, cât și pentru mediu se va desfășura în colaborare strânsă cu autoritățile locale și naționale cu atribuții în acest sens.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

În 24 noiembrie, nava Queen Hind, cu 22 de cetățeni sirieni și 14.600 de oi la bord, se răsturna în Portul Midia.