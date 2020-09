Quercitina, un copus de origine naturală, regăsit în mai multe legume, ar avea un efect letal asupra noului coronavirus. Ce spun specialiștii români (VIDEO)

Quercitina, un copus de origine naturală, ar funcționa ca un inhibator pentru noul coronavirus. Mai exact, prin blocarea activității anzimatice a 3Clpro, quercitina ar fi letală pentru SARS-CoV-2, scrie Il Messagero. Studiul a fost realizat de către Fundația spaniolă HNA și publicat în International Journal of Biological Macromolecules, în cadrul cercetării participând și Institutul de Nanotehnologie din cadrul Consiliului Național de Cercetare italian, CNR-Nanotec.

Studiul a fost realizat de către Bruno Rizzuti de la CNR-Nanotec, alături de un grup de cercetători din Zaragoza și Madrid. Aceștia demonstrează faptul că quercitina, prin blocarea activității enzimatice a 3Clpro este letală pentru SARS-CoV-2.

„Simulările pe computer au arătat că quercitina se leagă exact de locul activ al proteinei 3CLpro, împiedicându-l să-și îndeplinească corect funcția. Deja, în acest moment, această moleculă este la același nivel cu cele mai bune antivirale avute la dispoziție împotriva coronavirusului, însă niciunul nu este aprobat ca medicament”, a declarat Rizzuti, autorul părții computerizate a lucrării, scrie G4media, citând Il Messagero.

În cercetările publicate în International Journal of Biological Macromolecules, se explică faptul că quercitina ar avea o serie de proprietăți interesante din punct de vedere farmacologic, regăsindu-se în legume obișnuite precum capere sau ceapă roșie. „Este prezentă din abundență în legumele obișnuite, precum caperele, ceapa roșie și ridichia, și este cunoscută pentru proprietățile sale antioxidante, antiinflamatoare, anti-alergice și anti-proliferative. Proprietățile sale farmacocinetice sunt, de asemenea, cunoscute și este foarte bine tolerată de om”, scrie sursa citată mai sus.

„Studiul începe de la o caracterizare experimentală a 3CLpro, principala protează a Sars-CoV-2. Această proteină are o structură dimeră, formată din două subunități identice, dotate fiecare cu un loc activ esențial pentru activitatea sa biologică. Într-o primă fază a lucrării a fost studiată sensibilitatea la diferite condiții de temperatură și PH, cu diferite tehnici experimentale: un rezultat important, deoarece multe grupuri lucrează la 3CLpro ca posibilă țintă farmacologică, în virtutea faptului că este puternic păstrată în toate tipurile de coronavirus. Pentru această proteină, moleculele care acționează ca inhibitori au fost deja raportate în literatura de specialitate, dar nu pot fi utilizate ca medicamente datorită efectelor lor secundare”, explică Olga Adian, de la Universitatea din Zaragoza, potrivit sursei citate.

În timpul emisiunii „Se întâmplă acum” cu Tudor Bardu, medicul Beatrice Mahler, de la Institutl Marius Nasta din Capitală, a confirmat faptul că în general fructele și legumele conțin substanțe benefice pentru organism, însă ea îndeamnă la precauți și consumarea alimentelor într-un mod echilibrat.

„Cu siguranță cercetarea este reală, însă ce trebuie să ținem minte, întotdeauna, atunci când vorbim de alimente, consumarea lor trebuie să se facă în cantități care înseamnă echilibru! Este necesar să consumăm legume, fructe, cu siguranță în aceste alimente sunt substanțe care ajută organismul și creează un echilibru al imunității. Dar până la acest moment, organismul nu are capacitatea să concentreze acea cantitate necesară pentru a bloca coronavirusul, pentru că dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, cu siguranță nu am fi ajuns în acest moment”, a explicat ea pe B1 TV.

