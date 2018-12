A început PROGRAMUL ''Rabla electrocasnice 2018''. Cum puteţi lua vouchere de până la 400 de lei de la Guvern pentru a vă schimba frigiderul, maşina de spălat sau frigiderul

A început programul “Rabla pentru electrocasnice”. Cine are un frigider vechi de care vrea să scape ar urma să primească până la 400 de lei ca să-şi cumpere unul nou. Acesta va fi valabil şi pentru aparate de aer condiţionat şi maşini de spălat, pentru care voucherele vor fi de până la 300 de lei.

Banii alocaţi vor ajunge pentru 60.000 de echipamente.

„Marea majoritate a celor care doresc să își facă cumparăturile vor putea să vadă cum ar putea să achiziționeze, prin programul „Rabla Clasic”, un frigider, o mașină de spălat rufe sau un aparat de aer condiționat pentru propria casă. Trebuie să știm că nu vom putea să apelăm la acest program, fără să dăm, în schimb, unul vechi. De ce Programul Rabla pentru Electrocasnice? Din mai multe motive. Unul dintre ele este cel care ne determină pe noi să consumăm mai puțină energie electrică. Asta înseamnă că avem, în continuare, grijă de mediu și că ne dorim să trăim într-un mediu curat și sănătos prin înlocuirea unui echipament din casă care este vechi cu un produs cu o eficiență energetică ridicată”, a declarat ministrul Gațiela Gavrilescu.

Valoarea voucherelor a fost stabilită după cum urmează:

• 200 lei pentru maşini de spălat rufe cu eficienţa energetică A++;

• 300 lei pentru maşini de spălat rufe cu eficienţa energetică A+++;

• 300 lei pentru aparate de aer condiţionat cu eficienţa energetică la răcire (A+++/A++);

• 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice cu eficienţa energetică A++;

• 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice cu eficienţa energetică A+++.

