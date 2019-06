În cadrul unei exerciţiu ce a avut loc la Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană din Capu Midia, au fost lansate, pentru prima dată în istoria România, mai multe rachete cu rază lungă de acțiune PATRIOT.

"Pentru prima dată, de pe teritoriul României au fost lansate rachete cu rază lungă de acțiune PATRIOT.

Exercițiul tactic cu trageri de luptă Istria 19 s-a desfășurat la Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană din Capu Midia și a avut Ziua Distinșilor Vizitatori astăzi, 20 iunie. Militarii Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „General Nicolae Dăscălescu” s-au instruit în comun cu americanii din 10th Army, Air and Missile Defense Command, parte a Forțelor Armate ale Statelor Unite din Europa (USAREUR).

Antrenamentele s-au finalizat prin trageri de luptă cu rachetele Hawk aflate în dotarea brigăzii românești și, în premieră pentru România, au avut loc și trageri cu sistemele de rachete sol-aer PATRIOT PAC-2 și Avenger, aparținând aliaților", a anunţat Armata României, pe Facebook.

Programul Patriot este cea mai scumpă achiziție a Armatei Române. Sunt sisteme care aparțin SUA, iar România a contractat șapte asemenea sisteme, patru dintre acestea fiind plătite deja.

