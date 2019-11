EXCLUSIV // Bucureștenii se pregătesc de o iarnă grea, în condițiile în care conductele RADET au început deja să cedeze într-o perioadă în care de abia au fost doar câteva zile cu temperaturi ceva mai scăzute. Deja o parte din bucureșteni se confruntă cu lipsa apei calde și a căldurii, avariile putând apărea, practic, în orice zonă și în orice moment.

În această săptămână, mai multe zone din Sectorul 3 și zonele adiacente au rămas fără apă caldă și căldură, ca urmare a finalizării unei lucrări de înlocuire a țevilor vechi de peste 50 de ani. RADET spune că aceasta este procedura la începutul și la finalizarea unor lucrări și că întreruperea nu putea fi evitată. Totuși, reprezentanții companiei spun că în acestă iarnă e posibil să mai fie întreruperi, dar nu pentru perioade mai mari de 24 de ore.

’’În momentul de față suntem în proces de întregire a magistralei 2 din CET-ul Sud, magistrală care a produs anul trecut cele mai mari avarii. Este prima lucrare de moderizare de acest gen după foarte mult timp, primele tronsoane au fost finalizate și pentru a le putea reîntregi este nevoie de sistare totală, se umple acel tronson și se repune în fluxul tehnologic. Tocmai de aceea au apărut aceste întreruperi ale agentului termic. Sunt întreruperi normale, pentru că dacă lucrăm este inerent și un fenomen de acest gen. Sunt afectate zonele din sectorul 3 și zonele adiacente, sunt enumerate pe site, durează maxim 72 de ore începând de luni seară”, a declarat pentru B1.ro David Alexandru Burghiu, administrator special RADET.

Problemele sunt și în Cartierul Aviației, aici lucrările urmând să mai dureze. Locuitorii de aici ar trebui să mai aștepte cel puțin până pe 15 noiembrie.

”În Aviației suntem în grafic cu lucrarea de pe Iancu de Hunedoara, o să se îmbunățească situația din seara asta, în sensul în care se va ajunge aproape de parametri pentru că am făcut niște manevre ale sistemului odată și cu aceste lucrări, iar starea de normalitate va reveni fix în momentul în care terminăm lucrarea din Iancu de Hunedoara. Termenul este de 15 noiembrie, dar sperăm să finalizăm și mai devreme”, a declarat administratorul RADET.

RADET susține că nu poate garanta că în această iarnă nu vor mai fi probleme, dar reprezentanții săi spun că acestea vor fi rezolvate în regim de urgență.

”Lucrările cele mai grele acestea au fost, tocmai de asta am și început cu zona Aviației pentru că ce trebuie să înțelegeți dumneavoastră, și acum mai mult decât oricând se vede, cauza cea mai gravă este dispariția CET-ului Pipera. Sistemul a fost contruit cu 6 CET-uri, în momentul de față mai avem doar 4 CET-uri. Practic zonele deficitare ale Bucureștiului în această parte a orașului sunt. Lucrare de mărimea celei pe care am terminat-o ieri și avem această întrerupere de 72 de ore nu vom mai avea pe perioada iernii. Se lucrează, sunt maxim 24 de ore pentru tronsoane, pentru că nu sunt tronsoane atât de mari, de însemnate. Ser să înțelegem un lucru toată lumea: mă întreabă o să mai avem probleme? Eu le răspund simplu. Sistem de 52 de ani, poate cineva să garanteze pentru el? Nu, dar ele atunci când apar vor fi reparate în termenul cel mai scurt. Anul trecut am avut maxim 48 de ore’’, spune Burghiu.

Cât despre imaginile apărute în spațiul public în care erau prezentate improvizații la rețeaua de apă și termoficare, reprezentanții instituției spun că lipsa de materiale timp de mai mulți ani a dus la această situație dar că problemele se vor rezolva.

”Până acum 3 ani de zile lipsa de materiale era fantastică, au fost perioade de 9 luni de zile în care nu au fost contracte de țeavă, nu a existat țeavă. În momentul de față nu există material să nu-l avem, mă refer la cele de bază, cu mici excepții, poate există în șurubel pe care nu l-am adus. Depozitele la propriu sunt pline și avem tot felul de materiale. Acele imagini pot să fie cu niște lucrări făcute acum câțiva ani de zile care nu au fost înlocuite. Chiar ieri am avut o discuție cu toți șefii de secție și i-am rugat dacă mai există asemenea cazuri înlocuiți-le sau înlocuiți tot tronsonul” a mai arătat administratorul RADET.