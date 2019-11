RADET nu mai avea acord pentru lucrările din Aleea Compozitorilor, la momentul accidentului. Regia invocă scuze penibile: „Doi bărbați au ieșit din barul de lângă și au aruncat semnalizarea rutieră” (VIDEO)

În momentul în care s-a produs accidentul din Aleea Compozitorilor, unde două mașini au căzut într-o groapă creată de RADET odată cu execuția unor lucrări de termoficare, avizul primit de regie expirase deja, a declarat luni, în direct pe B1 TV, Alexandra Arsintescu, purtător de cuvânt în Brigada Rutieră București.

„Într-adevăr, în data de 24 noiembrie, în jurul orei 21:30, două autovehicule, care circulau pe Aleea Compozitorilor dinspre Bulevardul 1 Mai, în momentul în care au ajuns în dreptul imobilului cu numărul 13, au căzut într-un șanț săpat în carosabil, parte a unei lucrări de termoficare RADET, din eveniment rezultând rănirea ușoară a unuia dintre conducătorii auto.



În urma verificărilor s-a constatat faptul că, în data de 20 noiembrie, RADET a primit acordul de intervenție din partea Brigăzii Rutiere valabil pentru 48 de ore în vederea realizării lucrărilor din Aleea Compozitorilor. De asemenea, s-a stabilit și faptul că, la data producerii evenimentului rutier, valabilitatea acordului era depășită, urmând a fi dispuse măsurile legale.



Se efectuează cercetări și pentru stabilirea situației de fapt, respectiv dacă lucrarea a fost semnalizată corespunzător, ori în caz contrar care sunt motivele nesemnalizării sau ale eventualelor deficiențe”, a spus Andra Arsintescu, purtător de cuvânt din Brigada Rutieră București.

Întrebat ce presupunea acordul primit de RADET și expirat la momentul din Aleea Compozitorilor, oficialul a răspuns: „După expirarea celor 48 de ore, ar fi trebuit prelungit acordul și ar fi trebuit anunțată și Brigada Rutieră”.

Cei de la RADET au invocat scuze penibile pentru incident. Reprezentanții regiei susțin că niște persoane necunoscute ar fi furat panourile de avertizare, relatează B1 TV.



„Din discuțiile cu soția primului șofer, care a căzut, cât și cu polițiștii, care efectuau cercetarea la fața locului, care mi-au descris modul în care a fost relatat incidentul la 112, a reieșit faptul că doi bărbați au ieșit din barul de lângă. Au aruncat tot ceea ce înseamnă semnalizarea rutieră din jurul acestui șantier în groapă. Ulterior, a venit această mașină, nemaiexistând niciun mijloc de semnalizare a căzut în groapă. Imediat după a venit și a doua persoană. Indicatoarele se dispun de o parte și de cealaltă a șantierului. În momentul în care ar fi venit și să spunem că n-ar fi văzut semnalizările, ar fi dat în ele, ar fi căzut cele din față, iar cele din partea cealaltă ar fi rămas în picioare. Ele nu sunt conectate între ele, nu sunt legate, sunt independente”, a afirmat Alexandru Burghiu, administrator special RADET.

