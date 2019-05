UPDATE: Autoritățile franceze au refuzat cererea de azil a lui Radu Mazăre, informează B1 TV.



Radu Mazare ar fi făcut o solicitare pentru a cere azil politic în Franța, informează B1 TV, care citează mai multe surse.

Radu Mazare ar urma să fie adus în România, luni seară, sub escortă, pentru a-şi executa pedeapsa de 9 ani de inchisoare. Zborul va fi cu escală la Paris, iar pe Aeroportul Otopeni ar urma să ajungă în jurul orei 20.00. Rămâne de văzut ce vor decide acum autoritățile franceze.

În luna februarie, Radu Mazăre a fost condamnat definitiv la nouă ani de închisoare în dosarul retrocedărilor fictive de terenuri de pe faleza din Constanța. De asemenea, pe 3 mai, fostul edil a primit o condamnare la 9 ani și 10 luni de închisoare în dosarul „Polaris”. Decizia a fost luată de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție și nu este definitivă.

