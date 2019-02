Radu Banciu a comentat în ediția de miercuri a emisiunii Lumea lui Banciu incidentul umilitor în care a fost implicată Maria Grapini în Parlamentul European.

"Doamna Grapini s-a dus ca la pepeni să mai ciordească unul. (...) Când a numărat aia încă odată, a zis Grapini 'da,da,da, mă scuzați'. Dacă aia nu intervenea, să zicem era doamna Olguța Vasilescu pe plan intern în locul ei, doar nu îi dădea peste mână doamnei Grapini, care era interesul Olguței Vasilescu? Este interesul șefului ei pe care îl va sluji până la moarte, un interes pentru furt. Doamna Grapini avea interesul partidului ei. Ce face partidul ei? Fură în România! Interesul doamnei Grapini era să fure. Ea a încercat să fure.

De ce o dușmăneau pe doamna Kovesi? Pentru că pe vremea doamnei Kovesi intrau toți la pușcărie. Nu intram noi, cum au încercat ei să spună și Tudorel Toader ne spune aceeași idioțenie în fiecare zi. 'Are orice român dreptul la o justiție corectă. Să nu se mai facă abuzuri'. A zis domnul Dragnea. Nu se fac abuzuri împotriva noastră. Și chiar dacă se fac, alea se vor face în continuare, alea nu ajung până la un anumit nivel. Deci nu faptul că e Kovesi sau nu e Kovesi ne face pe noi să avem mai multe șanse în fața justiției", a comentat Radu Banciu.

