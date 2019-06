Radu Banciu: Rareş Bogdan voia să-i ia partidul lui Ludovc Orban, pur şi simplu. Este o bătălie internă între cei doi (VIDEO)

În interiorul Partidului Naţional Liberal (PNL) s-a iscat o luptă pentru putere între Ludovic Orban şi Rareş Bogdan, acesta din urmă încercat să preia controlul partidului, a precizat Radu Banciu, în cadrul ediţiei de joi a emisiunii "Lumea lui Banciu".

"Astăzi (joi - n.r.) au fost consultări la Cotroceni. (...) A venit Ludovic Orbam, bineînţeles, dar n-a venit Rareş Bogdan, vedeta partidului, practic golgheterul partidului în această perioadă, omul de care toată lumea vorbeşte...

Se pare că deja l-ar fi săpat Ludovic Orban. Este o bătălie internă între cei doi. Rareş Bogdan voia să-i ia partidul lui Ludovc Orban, pur şi simplu. (...) Rareş Bogdan şi-a luat-o în cap şi probabil că, din interiorul partidului, cineva i-a suflat lui Ludovic Orban: 'Bai, vezi că asta vrea să-ţi ia partidul. Ba, vezi că asta vorbeşte mai mult decât tine. Ba, vezi că asta are mai multă carisma decât tine'.

Şi-atunci, Ludovic Orban (...) începe să-l pună, uşor, cu botul pe labe pe Rareş Bogdan. Sau măcar să-l trimită la locul lui. Locul lui fiind, deocamdată, de europarlamentar. Dar am înţeles cu toţii că, deja, aceasta căciulă este prea strâmtă pe capul lui Rareş Bogdan, care ar vrea să crească precum Fat Frumos.

Lui nu-i ajungea că a câştigat aceste alegeri şi că se duce la Bruxelles. El simte că anonimatul Bruxelles-ului (...) l-ar duce, totuşi, într-un con de umbră.

El reproşându-i lui Ludovic Orban faptul că: 'Domne', dacă nu eram io, în momentul de faţă erai zero. Eşti un zero de politician, eu te-am salvat! (...)'.", a declarat Radu Banciu.

