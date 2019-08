Radu Banciu: Sectorul IT, singurul din România care performează și care atrage lucrători străini. Cei din Guvern îi consideră ultimii oameni, râd de ei și îi înjură (VIDEO)

Radu Banciu a criticat, în ediția de miercuri seară a emisiunii „Lumea lui Banciu, atitudinea Guvernului față de sectorul IT, despre care spune că este, în momentul de față, singurul domeniu din România care performează și care atrage lucrători străini.



„Stăm bine la IT. Dar ați văzut că IT-iștii sunt boscorodiți de cei din Guvern. Nu îi înghite o mare parte a societății, deși acesta este un atu cum are Africa de Sud diamantele în minele alea din centru și din nordul țării, așa zic eu că este pentru România acest domeniu. Pentru că România este un pol al IT-ului în Europa, iar oameni care se pricep la așa ceva vin să lucreze în România și vor veni tot mai mulți.



Este singurul domeniu, în momentul de față, unde România are meșteșugul, are savoir faire, are toate porțile deschise. Avem 500.000 de IT-iști. Că s-au luat niște măsuri să nu mai plătească impozite e foarte bine. Întrebați-i pe cei din Guvern ce cred despre ei. Îi consideră ultimii oameni. Râd despre ei și îi înjură, exact cum fac cu cei care se duc în străinătate ca să scape de birocrație și de corupție în România.



Nu li se creează acestor oameni, totuși, dincolo de câteva beneficii salariale și de impozitare, culoarul pe care s-ar putea merge. Aceasta este o meserie de viitor și, dacă la altceva nu ne pricepem și nu facem progrese în niciun fel, măcar să ne ținem de acesta. Sunt foarte mulți străini care vin în România pentru asta. Funcționează telecomunicațiile la noi”, a afirmat Radu Banciu, în direct pe B1TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.