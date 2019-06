Radu Mazăre a primit un colet special la închisoare. Fratele fostului primar: Va veni și Arhiepiscopul Tomisului să-l încurajeze

Radu Mazăre a primit, vineri, vizita fratelui său.

Mihai Mazăre i-a dus fostului edil al Constanței, la Penitenciarul Rahova, un pachet cu mâncare. Acesta le-a mărturisit jurnaliștilor că a avut și o comandă specială din partea fostului primar: cireșe.

Acesta a mai declarat că Radu Mazăre nu s-a resemnat și că va trece peste anii de detenție.

"Până la urmă vom avea multe vizite de făcut. Eu zic că va trece peste asta. Primele săptămâni sunt mai grele. Pe mine mă sună zi de zi, îmi spune chestiuni organizatorice”, a afirmat Mihai.

În următoarele zile, Radu Mazărăre va primi și vizita Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, care îl va "încuraja" și îi va "întări credința", a declarat fratele fostului primar al Constanței.

"Știu că se vehicula (că Mazăre va fi vizitat de Arhiepiscopul Tomisului - n.r.). Am vorbit acum două ore cu dânsul. Mi-a spus ce știam - că este în perioada de examene acum, are două săptămâni în care are studenți și dă examen cu ei. După ce termină examenele vine să-l vadă pe Radu, să-l încurajeze, să-i întărească credința”, a declarat Mihai Mazăre.