Radu Mazăre susține că a fost adus cu forța în România: Am fost amenințat de un procuror și un polițist

Fostul edil al Constanței, Radu Mazăre, a declarat în faţa judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie că a fost adus cu forţa în România, fiind ameninţat cu copiii ca să își dea acordul scris că dorește să renunțe la orice, amenințări făcute de un procuror şi un poliţist din Madagascar, informează B1 TV.

.

Radu Mazăre a fost adus din penitenciar la Instanţa Supremă, unde s-au judecat atât contestația lui Mazăre față de prelungirea controlului judiciar în dosarul ”Polaris”, cât și un nou termen în cauza privind locuințele sociale ”Henri Coandă" din Constanţa.

"Nu renunţ la aplicarea principiului specialităţii, întrucât consider că mi-au fost încălcate drepturile de ambele state, atât Madagascar, cât şi România, în momentul în care am fost adus forţat în România, fără posibilitatea de a mă prezenta în faţa unei instanţe din statul Madagascar şi când am fost preluat de escorta românească, fără a exista o hotărâre a unei instanţe de extrădare. Deşi în Madagascar s-au făcut presiuni asupra mea, am fost ameninţat inclusiv cu copiii, ca să-mi dau acordul scris că doresc să renunţ la orice şi doresc să mă întorc în România, nu am făcut acest lucru. Am fost ameninţat de un ofiţer de poliţie, precum şi de un procuror", a declarat Mazăre în faţa completului de 5 judecători de la ICCJ.

Fostul edil al Constanţei a mai spus judecătorilor că, de când a părăsit România, a înștiințat instanțele din țară despre locul în care se află și a menționat că nu a plecat pentru a se ascunde, ci a apreciat că nu are parte de un proces echitabil.

Ambii avocați ai lui Radu Mazăre au spus în fața instanței că a fost ocolită procedura legală de extrădare și clientul lor a fost în imposibilitatea de a-și angaja apărare în Madagascar.

În ceea ce privește dosarul ”Henri Coandă”, procurorul de ședință a cerut instanței să solicite Ministerului Justiției întocmirea unei cereri către Ministerul Justiției din Madagascar pentru a consimți în privința judecării apelului în această speță.

Radu Mazăre a fost condamnat, în primă instanță, la 9 ani şi 10 luni de închisoare, în dosarul „Polaris", decizia fiind contestată. În acest dosar, el se află sub control judiciar.

În celălalt dosar, cel privind locuințele sociale „Henri Coandă", Radu Mazăre este acuzat de procurorii anticorupţie că a luat mită 175.000 de euro de la Avraham Morgenstern - reprezentant al firmei care a construit campusul de locuinţe sociale "Henri Coandă" - ca să-l ajute pe acesta să câştige licitaţia şi pentru a mări, ulterior, valoarea contractului. Fostul edil a fost achitat în primă instanță.

Instanța a rămas în pronunțare în ambele cauze, atât în ceea ce privește contestația din dosarul ”Polaris”, cât și pe încuviințarea cererii procurorului de a solicita Ministerului Justiției să facă o cerere către Ministerul Justiției din Madagascar.