Veşti proaste pentru fostul primar al Constanţei. Căsătoria pe care Radu Mazăre planificase s-o facă în penitenciar se amână din cauza procedurilor birocratice. Astfel, visul lui Radu Mazăre de a se căsători de ziua sa a fost spulberat.

