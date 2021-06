După Liviu Dragnea, a venit rândul lui Radu Mazăre să își încerce norocul în fața judecătorilor. Mazăre a formulat o contestație la executare, iar acțiunea a fost trimisă spre soluționare Curții de Apel București. În cazul în care acțiunea va fi admisă, fostul primar ar putea fi eliberat

După ce a executat 2 ani din pedeapsa totală de 9 ani, Radu Mazare consideră că este timpul să iasă din închisoare. Fostul edil al muncipiului Constanţa a formulat o contestație la executare, iar Curtea de Apel Bucureşti o va supune analizei pe data de 25 iunie.

În cazul în care contestatia va fi admisă judecătorii vor stabili un alt termen în care vor analiza pe fond solicitarea lui Mazare, fapt care i-ar putea aduce liberatatea fostului edil.

În prezent, Mazare se află după gratii după ce în urmă cu 2 ani a fost extradat din Madagascar, acolo unde fugise chiar cu cateva zile înainte de pronunţarea senţinţei finale.

De la momentul extrădării, Mazăre a adresat numeroase cereri instanțelor de judecată, contestând executarea pedepsei la care a fost condamnat în Dosarul Retrocedărilor.

In 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât condamnarea lui Radu Ștefan Mazăre la o pedeapsă de nouă ani de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu obținerea de avantaje patrimoniale, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.