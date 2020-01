Fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, contestă astăzi decizia instanţei ierarhic inferioare prin care i s-a respins o cale extraordinară de atac în dosarul retrocedărilor ilegale de plaje în Mamaia, relatează B1 TV.



Radu Mazăre s-ar putea întoarce în Madagascar la solicitarea autorităţilor malgaşe, care au recunoscut, într-un răspuns trimis către Ministerul român al Justiţiei - citat de surse apropiate procesului - că fostul edil nu a fost repatriat cu respectarea procedurilor legale.

