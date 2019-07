Radu Mazăre împlinește 51 de ani: Fostul edil, vizitat de familie la Penitenciarul Rahova (VIDEO)

Sărbătoare mare la Penitenciarul Rahova. Fostul edil al Constanţei Radu Mazăre împlineşte, vineri, 51 de ani.

Dacă în anii trecuţi Mazăre organiza petreceri grandioase, în acest an fostul primar va avea parte doar de o întâlnire cu familia.

Fostul primar este închis la Penitenciarul Rahova unde ispășește pedeapsa de nouă ani de închisoare primită în dosarul retrocedărilor de pe litoral.

