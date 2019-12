Lovitură pentru Radu Mazăre! Ce a decis Curtea de Apel București (VIDEO)

Radu Mazăre va rămâne în arest, după ce Curtea de Apel Bucureşti i-a respins cererea de eliberare, dar decizia nu este definitivă. Fostul primar al Constanţei susţine că procedurile prin care a fost adus în ţară nu au fost legale şi a criticat la Curtea de Apel extrădarea sa din Madagascar.

Magistrații Curții de Apel l-au obligat pe fostul edil al Constanței și la plata cheltuielilor de judecată, precizează B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.