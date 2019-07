E zarvă mare la Rahova. Radu Mazăre se căsătorește, miercuri, cu iubita sa Roxana Mihalache.

Cununia civilă va fi oficiată de un ofițer de stare civilă la Sectorul "Vizite" al penitenciarului sau vorbitorul închisorii, cum este cunoscut.

Ceremonia va fi una fără naşi, fără rochie de mireasă şi chiar fără fotografii.

Roxana Mihalache a ales să poarte o rochie simplă de culoare albă, iar părul a ales să-l împletească în stil rusesc.

"Nu am niciun inel. Rochița o aveam. Nu are sens, nu am stat să îmi bag capul cu rochița", a declarat Mihalache la intrarea la Rahova.

Mirii nu își vor putea servi invitații cu șampanie, ci doar cu apă, sucuri și fursecuri. Mama lui ar fi vrut să aducă pentru acest moment vin pregătit de tatăl fostului edil, în 1975, când Radu Mazăre avea şapte ani, pe care sunt puse etichete pe care scrie "Se va deschide la nunta lui Radu", dar regulamentul penitenciarului nu permite consumul de băuturi alcoolice.

La ceremonie iau parte circa 10 persoane, atât cât permite legea în acest caz. Sunt prezente doar rudele apropiate: mama, frații și fiul din prima căsătorie, din partea fostului edil, și familia Roxanei.