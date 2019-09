Radu Moraru: 'Dincă este colaborator vechi al serviciului ‘Doi și un sfert’. El face parte din această rețea și este dovedit' (VIDEO)

Jurnalistul Radu Moraru a declarat, joi, în cadrul emisiunii ’Se întâmplă acum’ de pe B1 TV, că are Gheorghe Dincă, bărbatul de 66 de ani care le-a răpit pe Alexandra și Luiza la Caracal, este ‘informator vechi al ‘Doi și un sfert’, serviciul secret al Ministerului de Interne.

"Eu am vorbit din prima zi despre o rețea. Așa funcționează aceste rețele care răpesc copii: întâi îi cercetează pe facebook, după care filează fetele sau băieții, după care sunt răpiți pur și simplu și apoi torturați, drogați, imfometați, bătuți.

Toți avocații din România știu că nu ai voie ca polițiști trimis de București să stai de vorbă în particular cu un om care este reținut și deja are avocat din oficiu. Trebuie să fie avocatul prezent.

Dincă va putea să scape din pușcărie spunând, mâine – poimâine, că el a recunoscut faptele că l-a amenințat acest polițist.

De unde știa poliția Capitalei că Dincă face parte dintr-o grupare infracțională periculoasă? Pentru că Daniel Barbu este adjunctul șefului omoruri pe grupări infracționeale periculoase. Deci, de unde știa poliția Capitaleid e a doua zi că un violator face parte. Dacă știa, nu au respectat legea și acest ofițer se face vinovat chiar de eliberarea viitoare potențială a lui Dincă.

Acest ofițer și acestă organizație din MAI, Poliția Capitalei este conectată direct la ‘Doi și un sfert’, serviciul secret al MAI.

Dincă face parte din această rețea și el este dovedit, este documentat.

Dincă este colaborator vechi al serviciului ‘Doi și un sfert’.

Dincă și tot ce înseamnă aceste rețele sunt coordonate de aceste servicii, care fac bani mulțu și care plantează pentru șantaj aceste minore și acești minori în diverse paturi ale acestor bolnavi”, a spus Radu Moraru.

