Radu Țincu: A scăzut rata de infectare, însă nu și numărul celor internați. Avem multe decese pentru că persoanele vulnerabile nu s-au imunizat (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar la sectia ATI de la Spitalul Floreasca, a comentat, vineri, în emisiunea "Talk B1", prezentată de Irina Pătraru, faptul că în București rata de infectare cu COVID-19 a scăzut sub 3 la 1000 de locuitori.

Specialistul a explicat că situația rămâne gravă în spitale, ceea ce arată că nu au fost imunizate suficiente persoane din categoriile vulnerabile.

"De la o rată de infectare de peste 7 la mia de locuitori, am ajuns la sub 3. Acest element se regăsește în numărul de pacienți care necesita spitalizare si acces in Terapie Intensivă,. Pe de altă parte, chiar dacă am scăzut acesta rată, nu avem o scădere a numărului de pacienți din spital, ceea ce arată că încă nu am reușit imunizare grupelor vulnerabile, cum se întâmplă în alte țări. In România, încă avem o rată mare a deceselor, ceea ce arată că persoanele vulnerabile, vârstnicii și cu boli cronice nu s-au imunizat într-un proces suficient de mare încât să se prevină formele severe. Autoritățile nu trebuie să piardă din vedere persoanele vulnerabile, cu boli cronice, care nu vor veni cu mașina, să se vaccineze in centrele drive-thru, mulți nu au acces la internet. Persoanele vulnerabile trebuie să reprezinte o prioritate pentru sistemul sanitar", a spus medicul.