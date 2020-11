Radu Țincu: Am avut o fază de platou oarecum, dar e obligatoriu să începem faza descendentă / Cel mai probabil la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie ar trebui să vedem și o scădere (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a comentat evoluția epidemiei de coronavirus, luni, în direct pe B1 TV, și a explicat că, deși „în ultima săptămână am avut o fază de platou oarecum”, este „obligatoriu să începem faza descendentă, pentru că la 10.000 de cazuri pe zi cel mai probabil vom depăși capacitatea de terapie intensivă în perioada următoare”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.