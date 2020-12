Radu Țincu ar fi de acord să se vaccineze public împotriva COVID-19: „M-aș vaccina în orice condiții pentru că eu cred în vaccin și cred în toată evoluția științifică” (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, s-a arătat de părere că vaccinarea corpului medical „reprezintă garanția supremă” că serul anti-COVID-19 funcționează din punct de vedere medical. „Nu m-ar convinge dacă domnul Florin Cîțu s-ar vaccina, pentru că dânsul este economist”, a spus doctorul, duminică seară, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, în contextul în care în discuție a fost abordat și faptul că demnitarii români nu s-au regăsit printre primii români vaccinați.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.