Radu Țincu: Avem argumente să spunem că noua variantă de coronavirus circulă deja în România. Trebuie să începem să secvențiem și să identificăm această tulpină (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a explicat că varianta de coronavirus depistată inițial în Marea Britanie ar putea circula deja în România, în condițiile în care primele persoane depistate cu tulpina respectivă la nivel național nu călătoriseră în afara țării. „Acest lucru demonstrează că avem o transmitere intracomunitară în comunitatea românească a acestei variante virale”, a spus doctorul, luni, pe B1 TV, explicând că trebuie „să începem să secvențiem și să identificăm această tulpină”.

