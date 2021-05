Radu Țincu: Avem nevoie de o imunizare colectivă până în toamnă, când reîncepe școala. Autorizarea vaccinului Pfizer pentru grupa de vârstă 12 - 15 ani ne arată încă o dată că serul e sigur și eficient (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar de Terapie Intensivă la Spitalul Floreasca, a declarat luni, pentru B1 TV, că este extrem de important să ajungem la imunizare colectivă și la cât mai mulți copii și profesori vaccinați anti-COVID-19 până în toamnă, când începe noul an școlar. Medicul a ținut să sublinieze că autorizarea vaccinului Pfizer în Europa inclusiv pentru categoria de vârstă 12 - 15 ani demonstrează că serul este sigur și eficient. Țincu s-a arătat convins că în perioada următoare și alte vaccinuri vor putea fi administrate copiilor de această vârstă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Luiza Cergan.

