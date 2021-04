Radu Țincu: Cel mai probabil, pragul de imunizare colectivă de peste 70% va fi atins în octombrie-noiembrie, dar sunt foarte multe variabile (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a vorbit despre anunțul premierului privind constituirea unui comitet interministerial „care să asigure revenirea la normalitate de la 1 iunie”. Doctorul a explicat că declarația „face referire la faptul că până în iunie, în mod sigur, vom avea o proporție importantă a populației vulnerabile vaccinată”, ceea ce „va scădea foarte mult incidența formelor severe și presiunea pe sistemul de sănătate publică”.

Cât despre atingerea unui prag de imunizare colectivă de peste 70%, Radu Țincu spune că, cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla în octombrie-noiembrie, dar până acolo „sunt foarte multe variabile”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.