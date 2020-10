Radu Țincu: Cel mai probabil spre sfârșitul acestei săptămâni, începutul săptămânii viitoare vom avea o accelerare a numărului de cazuri în Terapie Intensivă (VIDEO)

Dr. Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din Capitală, a explicat că nu numărul de cazuri noi de COVID-19 în sine creează cea mai mare îngrijorare, ci faptul că acest „număr enorm de pacienți va determina o creștere a numărului de cazuri în Terapie Intensivă”. „Accelerarea încă n-a apărut”, spune el, pentru că „există și aici o întârziere, între momentul diagnosticului cu SARS-CoV-2 și momentul apariției simptomelor de gravitate”.

