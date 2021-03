Radu Țincu: Cele 1.400 de paturi ATI dedicate COVID-19 sunt aproape epuizate la nivel național. Capacitatea va crește prin dislocarea de paturi de la pacienții fără coronavirus (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a subliniat că majorarea numărului de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 se va traduce printr-o presiune mare pe secțiile de Terapie Intensivă. Creșterea capacității, spune el, nu se mai poate face prin cumpărare de paturi și ventilatoare, „pentru că nu există personal să poată deservi aceste echipamente”, ci mai degrabă se va realiza prin dislocarea unor paturi de ATI de la ceilalți pacienți, care n-au coronavirus, către zona COVID-19.

