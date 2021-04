Radu Țincu, medic primar la sectia ATI de la Spitalul Floreasca din București, a vorbit, vineri, în emisiunea "Talk B1", prezentată de Irina Pătraru, despre studiul nou apărut, care arată că noul coronavirus provoacă modificarea structurii ADN-ului uman, acesta fiind motivul pentru care personale rămân cu sechele multă vreme după vindecare.

Specialistul a explicat că este aproape imposibil ca acest lucru să se întâmple, însă o variantă plauzibilă ar fi că SARS-COV-2 rămâne în organism, odată contractat și se reactivează atunci când sistemul imunitar are deficiențe.

"Ar fi pentru prima oară în istoria virusologiei cand un virus reușește sa intre in nucleu si sa modifice structura genetica a omului. Aceste lucru e puțin probabil, sunt necesare studii suplimentare. Nu știm dacă toate acestea modificări sunt determinate de modificarea genetică pe care ar produce-o virusul sau de procesele inflamatorii care au apărut. Faptul că persoanele rămân cu o simptomatologie pe termen lung e posibil să fie determinat de reacția inflamatorie. In schimb, virusul ar putea sa rămână în organism. Sunt și alte virusuri care rămân in organism odată ce ne-am infectat și se reactivează de fiecare dată cand o deficiență imună apare. Poate fi și COVID-19, ar putea sa rămână cantonat in organism și să se reactiveze", a spus medicul.