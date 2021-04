Radu Țincu: Cred că 2021 va fi un an în care vor fi implementate relaxări / Ministerul Sănătății a uitat de prioritatea națională, aceea a vaccinării și s-a preocupat de lucruri secundare care i-au parazitat activitatea (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a explicat că relaxarea de restricții anti-coronavirus trebuie să se producă progresiv, însă depinde de campania de vaccinare, de incidența transmiterii în comunitate, respectiv de responsabilitatea individuală a fiecăruia dintre noi. „Cel puțin în ultimele trei-patru luni de zile, Ministerul Sănătății a uitat de prioritatea națională, aceea a vaccinării și s-a preocupat de cu totul și cu totul alte lucruri secundare, care au parazitat activitatea Ministerului Sănătății”, a mai spus doctorul, joi, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Andreea Moraru.

