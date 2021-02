Radu Țincu: Cred că al treilea val va fi diferit de cele precedente. Probabil va fi o accelerare a transmiterii virusului în rândul tinerilor. Cred că impactul pe sistemul sanitar nu va fi de amploare (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, s-a arătat de părere că al treila val pandemic va fi unul „oarecum diferit față de cele precedente”, dat fiindcă înainte de vaccinare persoaele internate cu forme severe de COVID-19 erau cele din grupele vulnerabile, a căror imunizare se continuă la ora actuală „într-un ritm accelerat”, deci este de așteptat ca presiunea pe sistemul sanitar să fie ceva mai mică. În schimb, spune doctorul, am putea vedea o transmitere mai mare în rândul persoanelor tinere, care încă nu au reușit să primească serul.

