Radu Țincu: Cred că exemplul altor țări va încuraja românii să se vaccineze anti-COVID-19 / Cel mai probabil, mai avem 7 luni de pandemie (VIDEO)

Dr. Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a declarat marți, pentru B1 TV, că vaccinarea anti-COVID-19 în rândul populației generale se va desfășura, probabil, în lunile aprilie - mai. Acesta a dat asigurări că vaccinul este unul sigur și respectă toate standardele, dovadă este faptul că atâția medici din întreaga lume s-au vaccinat deja: „niciun medic sau cadru medical nu ar face un vaccin despre care nu ar avea toate datele”. Țincu a ținut apoi să atragă atenția că lupta cu pandemia nu s-a terminat acum, odată cu începerea campaniei de vaccinare, căci e nevoie întâi ca minim 70% din populație să fie vaccinată. Medicul a remarcat faptul că unii români au o oarecare reticență, dar și-a manifestat încrederea că aceasta se va risipi odată ce vor vedea cât de bine decurge campania în alte țări.

„Cel mai probabil, lunile aprilie - mai vor fi cele în care populația generală din România se vaccinează. Nu știu de vreo decizie a vreunei țări europene cu privire la temporizarea campaniei de vaccinare, dimpotrivă, știu de discuții extrem de intense. În Belgia, spre exemplu, de teama mutațiilor care pot să apară, chiar s-a propus să nu se administreze două doze de vaccin, ci o singură doză, în încercarea de a putea să susțină o populație cât mai largă și să obțină cât mai rapid imunizarea”, a declarat Radu Țincu, în emisiunea ”Se întâmplă acum!”, moderată de Tudor Barbu, pe B1 TV.

