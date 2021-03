Radu Țincu: Cred că inclusiv în București, pe secțiile de Terapie Intensivă, organigrama de lucru este incompletă. Nu cred că există vreun spital care să se poată mândri că are atât personal cât prevede legea (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, s-a arătat de părere că „toate sectoarele de Terapie Intensivă funcționează cu un deficit de personal”. Când un spital dispune de personal limitat, a explicat doctorul pe B1 TV, „este clar că și calitatea actului medical este proporțională” cu această situație.

