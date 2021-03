Radu Țincu: Cred că vom avea o evoluție nefavorabilă în perioada următoare. Eram optimiști la începutul anului pentru că am crezut că vaccinarea va putea să oprească pandemia mai repede decât o face (VIDEO)

Radu Țincu, medic ATI la Spitalul Floreasca din Capitală, a declarat duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că este de așteptat să existe o evoluție nefavorabilă în următoarea perioadă în ceea ce privește numărul infectărilor cu noul coronavirus. Asta pentru că deja pe teritoriul României circulă noile variante ale virusului, cunoscute ca fiind mult mai contagioase decât cea inițială. ”Eram optimiști la începutul anului pentru că am crezut cu toții că vaccinarea va putea să oprească această pandemie mult mai repede decât o face în realitate”, a mai spus Radu Țincu.

”Eu cred că vom avea o evoluție nefavorabilă în perioada imediat următoare. Nu o spunem fără să avem un fundament științific. Avem aceste variante virale mult mai transmisibile. Despre varianta britanică știm că transmisibilitatea este între 50% și 70%, o transmisibilitate foarte ridicată. Pe de altă parte, trebuie să privim la un aspect – în luna septembrie a anului trecut a apărut această variantă în Marea Britanie, până în luna decembrie, toată Marea Britanie era contaminată cu această variantă virală, peste prima tulpină. Deci tot ce s-a îmbolnăvit din martie până în septembrie a fost cu prima variantă virală și, din septembrie, când a apărut această variantă, majoritatea populației care s-a îmbolnăvit a fost cu această variantă, ceea ce arată transmisibilitatea accelerată. Prima tulpină a dispărut. Ele dispar pentru că există o competiție virală, tulpina care este mai transmisibilă va deveni dominantă pentru că va îmbolnăvi atât de mulți oameni încât nu vor mai fi gazde pentru cele de dinaintea ei.

Ceea ce este îngrijorător este că varianta braziliană, care este ultima apărută, este prezentă în Marea Britanie, sunt șase persoane deja confirmate cu această variantă virală. Este o variantă virală care creează ceva mai multă îngrijorare lumii științifice pentru că în Brazilia s-a observat că cei care s-au vindecat de COVID-19 s-au reinfectat cu această variantă, ceea ce pune două semne de de întrebare: fie anticorpii nu mai sunt eficienți pentru această mutație, fie acele persoane și-au pierdut atât de repede imunitatea încât au putut să se reinfecteze la o perioadă de câteva luni”, a explicat Radu Țincu.

