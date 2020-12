Radu Țincu: Cu cât vom ocupa mai mult spitalele cu pacienți cu coronavirus, alți pacienți nu vor mai putea să beneficieze de servicii medicale / Populația trebuie să se comporte ca și cum restricțiile de lockdown ar fi necesare (VIDEO)

Cu cât vor fi mai mulți pacienți bolnavi de coronavirus, un număr proporțional de pacienți cu alte patologii nu vor mai putea accesa sistemul de sănătate publică, a explicat Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, vineri, în direct pe B1 TV.

