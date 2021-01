Radu Țincu: Dacă finalizăm campania de vaccinare în septembrie, cel mai probabil măsurile restrictive vor fi retrase progresiv, începând cu octombrie-noiembrie (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a explicat că putem fi purtători de SARS-CoV-2 chiar și după vaccinarea împotriva COVID-19, boala produsă de virusul respectiv, motiv pentru care va trebui să purtăm măști de protecție o perioadă de timp. Deși vaccinul creează anticorpii necesari pentru a împiedica virusul să mai infecteze celulele organismului, el poate fi prezent în corp și l-am putea transmite celorlalți pentru că încă „nu există un grad de imunizare colectivă care să permită tuturor să se apere împotriva infectării cu acest virus”.

