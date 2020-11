Radu Țincu: Dacă ne vom menține la acest platou de 10.000 de cazuri, cel mai probabil va fi depășită capacitatea secțiilor de Terapie Intensivă oricât de mult am încerca să o extindem (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din Capitală, a comentat vineri, în direct pe B1 TV, imaginile surprinse la un spital din Napoli, Italia, unde se formase o adevărată coadă de mașini cu pacienți, iar oamenii primeau oxigen în parcare și pe căile de acces ale clădirii. El este de părere că situații similare s-ar putea petrece și în România „dacă pandemia va evolua”. „Din păcate, acest lucru se poate întâmpla foarte, foarte simplu”, a subliniat Radu Țincu, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.

