Radu Țincu: Dacă nu imunizăm populația în perioada în care există anticorpi, campania ar putea deveni un perpetuum mobile, în care primii vaccinați, la final de campanie, vor începe să fie revaccinați (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a subliniat că este „important” ca această campanie de vaccinare anti-COVID-19 să fie finalizată într-un număr de luni foarte redus, dat fiindcă știm că imunitatea după vaccin durează minim șase luni, dar până la acest moment „nu știm cât durează maxim”. Doctorul a explicat că este posibil să nu dureze foarte mult și, dacă nu vom imuniza populația în perioada în care există anticorpi, „riscăm ca această campanie de vaccinare să se transforme într-un perpetuum mobile, în care primii vaccinați, la sfârșitul campaniei de vaccinare, să înceapă să fie revaccinați”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.