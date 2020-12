Radu Țincu: Dacă nu reușim să obținem un grad de imunizare de 70% din populație, pandemia continuă și putem risca la un moment dat, dacă virusul va suferi o mutație, să nu mai fie eficient acest vaccin (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a explicat că „marea provocare” a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 o reprezintă partea de comunicare. „Este esențial ca să ajungem la un grad de aderență a populației de peste 65% - 70%, pentru că în absența acestei imunizări colective la o asemenea amploare, pandemia va continua”, a subliniat doctorul, care s-a arătat de părere că „trebuie să înțelegem cu toții că avem nevoie de o campanie de vaccinare de scurtă durată, intensă și care să cuprindă o proporție importantă a populației”.

