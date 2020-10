Radu Țincu: Decât să transferăm bolnavii către alte spitale, mai bine mutăm infrastructura la spitalele suport COVID, astfel încât să nu contaminăm tot sistemul de sănătate publică (VIDEO)

Medicul Radu Țincu a subliniat, vineri seară, în direct pe B1 TV, că „la acest moment trebuie să încercăm să facem eforturi să separăm cât mai mult contaminarea sistemului de sănătate cu pacienții cu coronavirus”. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, astăzi, 4.026 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național.

