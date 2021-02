Radu Țincu, despre adenopatia apărută în urma vaccinării anti-COVID: Este o infalamație a ganglionilor, reactivă la inocularea proteinei spike (VIDEO)

Medicul Raud Țincu a discutat joi seara, în platoul B1 TV, despre adenoaptiile care apar în urma vaccinări anti-COVID. Medicul ATI de la Spitalul Floreasca a explicat că este vorba despre o reacție normală a organismului, apărând în special la inocularea rapelului, după ce organismul a format deja o serie de anticorpi, în urma infectării primei doze de vaccin.

„Astăzi am atins un prag, acela al numărului de vaccinați care a depășit numărul de infectați. Un element important psihologic, dar este și un element care ne arată că totuși nu s-au înregistrat efecte adverse majoare, considerând că la nivel mondial s-au vaccinat milioane de oamnei”, a precizat medicul ATI de la Spitalul Floreasca, Radu Țincu.

Medicul ATI de la Spitalul Floreasca a ținut să precizeze că este normal ca reacțiile adverse mai agresive să apară după doza de rapel, având în vedere că organismul începe să formeze anticorpi încă de la prima infectare a serului anti-COVID.

„Trebuie să stabilim întâi că această discuție a fost în spațiul public, că ar fi mai multe reacții după a doua doză. Este firesc să se întâmple așa. Prima doză este o doză în care ne întâlnim pentru prima dată în viața noastră cu proteina Spike, proteina de surpafață a virusului, pe care organismul o identifică, o analizează și începe din a 10-12 zi să producă anticorpi împotriva acestei proteine a virsului SARS-CoV-2.

În momentul în care vine a doua doză de rapel deja avem o imunitate a acestui virus și este evident că reacțiile sunt puțin mai „furtunoase”, pentru că anticorpii pe care deja îi avem creați încep să reacționeze împotriva acestui rapel.

Reacțiile sunt similare cu infecția virală, precum febră, frisoane, dureri musculare, cefalee și adenopatia. Organismul nu știe că în interiorul său nu este virusul, ci acea proteină așa că el crede că cineva l-a invadat. Adenopatia este acea santinelă care păzește ca proteina respectivă să nu se deplaseze la distanță. Este o reacțoie normală. (...) Este o infalamație a ganglionilor, reactivă, la inocularea acestei proteine”, a explicat Radu Țincu, pentru B1 TV.

Avionul care a dispărut şi a reapărut 53 de ani mai târziu. Oamenii de ştiinţă sunt uluiţi

Întrebat ce ar trebui să facă persoanele care se confruntă cu reacții adverse mai „furtunoase” în urma vaccinării anti-COVID, medicul Radu Țincu a explicat:

„În primul rând ei trebuie să le comunice, prin medicul de familie sau prin platforma respectivă, care permite introducerea reacțiilor adverse. Pentru acest tip de reacție inflamatorie analgezicele și antiinflamatoarele vor reduce acest tip de reacție (...) Este o reacție firească”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.