Radu Țincu, despre autorizarea Pfizer pentru copii cu vârste sub 12 ani: Copiii, mai greu de evaluat post-vaccin. Va trebui să așteptăm toate datele științifice și să vedem dacă sunt reacții adverse specifice (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a vorbit despre demersurile făcute de Pfizer pentru autorizarea vaccinului anti-COVID-19 la copii cu vârste între 6 luni și 12 ani, explicând că orice ser pus pe piață a fost mai întâi testat pe adulți, iar abia apoi pe copii pentru că este mai ușor să obții consimțământul unui adult comparativ cu grupele pediatrice.

