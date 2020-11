Radu Țincu, despre cazul medicului erou Cătălin Denciu: Imunitatea, după infectare, se pare că nu durează. Cel mai probabil va fi vorba de o formă ușoară de SARS-CoV-2 (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a vorbit despre situația medicului erou Cătălin Denciu, care este în prezent internat în Belgia și care a fost depistat cu COVID-19 pentru a doua oară în acest an. „Cel mai probabil, această nouă manifestare de boală vine în contextul în care undeva există o memorie imună și cel mai probabil va fi vorba de o formă ușoară de SARS-CoV-2”, a subliniat Radu Țincu, marți dimineață, în direct pe B1 TV.

