Radu Țincu, despre durata anticorpilor la Covid-19: Fiecare individ răspunde în mod singular și individual la boală (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar de Terapie Intensivă la Spitalul Floreasca, a vorbit, vineri seară, pentru B1 TV, despre imuniatea celulară și memoria imună după Covid-19.

„Ne dorim cu toții o imunitate de lungă durată, eventual pe toată viața pentru că acest lucru ar duce la oprirea pandemiei într-un mod oarecum natural dacă adunăm pacienții vindecați și cei care se vaccinează. Însă, studiul la care faceți referire din Revista Nature are doar 72 de participanți, e un studiu mic, e un studiu care însă aduce în prim plan ideea că nu avem doar o imunitate umorală adică o imunitate a anticorpilor, ci avem și o imunitate celulară adică a celulelor imunitare care au memorie imună. Ele țin minte acele virusuri cu care s-au întâlnit și în momentul în care se reîntâlnesc cu ele sunt capabile să producă și să genereze anticorpi care să elimine virusul respectiv.

Nu este primul virus SARS-CoV-2 la care avem o astfel de imunitate celulară și o memorie imună. Chiar și un alt virus, tot un coronavirus în 2000, când a fost pandemia de Sars, până la 16 ani au existat persoane care au dezvoltat anticorpi cand s-au reîntâlnit cu acest tip de coronavirus. Ca să nu mai discutăm de alte virusuri cum ar fi variola care la 50 de ani de la vaccinare tot există această memorie imună. E un studiu care cred ca va fi extins pentru că cu toții ne dorim să aflăm că imunitatea celulară durează mai mult și că este capabilă să producă anticorpi atunci când ne reîntâlnim cu Sars-Cov-2.

În momentul în care ne vom vaccina, același mecanism va rămâne. Mecanismul de imunitate celulară și de memeorie imună va rămâne, astfel încât este posibil dacă această teorie se va valida să nu fie nevoie decât de un singur vaccin că să păstrăm o imunitate de lungă durată”, a precizat medicul în cadrul emisiunii Bună România, moderară de Radu Buzoianu și Razvan Zamfir.

